Jornal espanhol pede a contração de Kylian Mbappé pelo Real Madrid: 'Vini Jr não é suficiente'

Rio - A derrota do Real Madrid para a Juventus em amistoso na pré-temporada nos Estados Unidos acendeu um alerta para o jornal espanhol "AS". A publicação afirmou que a contratação de Kylian Mbappé é uma necessidade para que a equipe da capital tenha condições de ter uma temporada europeia positiva. "Vini Jr não é suficiente", escreveu a edição digital do jornal.

O Real Madrid perdeu Karim Benzema e Asensio na última janela de transferências e acabou enfraquecendo o ataque. "Os oito gols contra e apenas seis a favor do Real depois de mais de cem chances, é preocupante", escreveu o jornal sobre o desempenho do clube espanhol na pré-temporada nos Estados Unidos.

Mbappé já afirmou que não irá continuar no PSG após o término do seu contrato. Com isso, o clube francês admite vendê-lo, mas pede algo em torno de 250 milhões de euros (cerca de R$ 1,3 bilhão). O Chelsea e o Liverpool também desejam a contratação do francês, porém, a preferência de Mbappé é atuar no Real Madrid.