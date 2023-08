Clube da Premier League negocia com zagueiro com passagem pelo Fluminense

Ex-jogador do Fluminense, o zagueiro Ibañez, da Roma, está chamando a atenção da Premier League. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Nottingham Forest, clube que tem em seu elenco Gustavo Scarpa e Danilo, ambos ex-Palmeiras, fez uma proposta em torno de 25 milhões de euros (R$ 134,5 milhões) pelo jogador de 24 anos.

As negociações pelo zagueiro continuam acontecendo. Ibañez é um desejo do Nottingham Forest, que brigou contra o rebaixamento na última edição da Premier League.

Ibañez chegou no Fluminense em 2017, para compor o elenco sub-20 do Tricolor. Ele subiu para o time principal no ano seguinte, e teve boas atuações em sua primeira temporada como profissional. Ao todo, foram 37 jogos, onde foi titular em 35, e marcou um gol.

Em janeiro do ano seguinte, Ibañez foi vendido ao Atalanta, da Itália, mas atuou apenas em dois jogos pela equipe de Bérgamo. No começo de 2019/2020, ele foi emprestado a Roma, e, após seus bons desempenhos, teve seu passe comprado pela equipe da capital italiana em 2021. Ao todo, o brasileiro disputou 149 partidas pelos "Lobos", marcou nove gols e conquistou uma Conference League, em 2021/22.