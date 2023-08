Jogador de basquete universitário é encontrado morto em apartamento

Filadélfia (EUA) - O jogador de basquete Terrence Butler, a equipe da Universidade de Drexel, na Filadélfia, foi encontrado morto em seu apartamento no campus na última quarta-feira (2). O jovem, de 24 anos, estudava engenharia e era um dos destaques, sendo apontado como provável atleta de NBA.

Terrence Butler fazia parte do "Quadro de Honra Acadêmica" da universidade. Na última temporada, o jogador pouco atuou devido à lesões e problemas físicos. John Fry, presidente do centro de ensino na Pensilvânia, lamentou a morte do jogador e estudante.

"Em nome de toda a comunidade Drexel, estendemos nossas mais profundas condolências à família, amigos e colegas de equipe de Terrence. Além de ser um estudante-atleta, Terrence esteve envolvido em inúmeras atividades e organizações na Drexel e era amigo de muitos em toda a comunidade universitária", disse.

Ao site oficial da universidade, os pais de Terrence Butler, que optaram por não detalhar toda a situação, lembraram da personalidade do filho, querido em todo o campus de Drexel.

"Terrence era uma alma gentil e gentil que era uma alegria estar por perto. Ele era amado por tantas pessoas e será saudades. Agradecemos o amor e o apoio que recebemos durante este período difícil."