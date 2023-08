Panini lança álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro 2023

Rio - A Panini anunciou, nesta sexta-feira (4), o lançamento do álbum de figurinhas do Brasileirão 2023. Com o slogan "Futebol e muita diversão", a coleção completa terá 512 figurinhas, sendo 92 delas especiais de todos os 40 clubes das Séries A e B do Brasileirão. O produto já está à venda em todo o Brasil através de bancas e lojas por R$ 15 (versão capa brochura.) O pacotinho de figurinhas com cinco cromos custa R$ 4.

O álbum conta com a seção Supercraques do Brasileirão 2023 na qual Marcelo (Fluminense), Hulk (Atlético-MG) e Luis Suárez (Grêmio), grandes nomes dessa edição, serão os destaques - há informações sobre as trajetórias de cada um deles. Além disso, é possível colecionar estas figurinhas extras nas variantes ouro, prata e bronze que serão distribuídas de maneira aleatória dentro dos pacotinhos com cinco cromos.

O álbum também possui uma parte especial chamada "O Rei do Brasileirão", que homenageia o Rei Pelé. Serão três figurinhas inéditas, que poderão ser coladas na página que apresenta a história de Pelé na competição, mostrando suas conquistas, números e todo o seu legado para o futebol brasileiro.

Martina Limoni, diretora de marketing da Panini na América Latina, celebrou o lançamento de mais uma edição do álbum.

"Sem dúvidas o álbum do Brasileirão é o lançamento mais aguardado no ano por torcedores no Brasil inteiro. Trata-se de um torneio que eleva todas as emoções e acirra todas as disputas. Sabemos que para muitos é quase um ritual, algo sagrado mesmo, colecionar as figurinhas e ter o álbum completo como o registro de uma grande temporada. Com um lançamento ainda mais sofisticado este ano, temos certeza que o álbum do Brasileirão 2023 vai fazer história entre colecionadores de todo o país", comentou.