Bicampeã olímpica, Jaqueline comenta sobre seu retorno às quadras: 'Me senti um pouco desajeitada'

Rio - Bicampeã olímpica pela seleção brasileira de vôlei, a ponteira Jaqueline, de 39 anos, fechou com o Campinas e retorna às quadras após duas temporadas. Por meio de suas redes sociais, a jogadora publicou um texto contando o que sentiu na primeira semana de pré-temporada pelo Campinas, após o anúncio do seu retorno.

"No início, me senti um pouco desajeitada, como se meu corpo estivesse se readaptando a alguns movimentos específicos. Mas à medida que os minutos passavam, a confiança começava a retornar. O som abafado da bola ecoando na quadra, a torcida de encorajamento das minhas colegas de equipe, tudo isso me envolvia em um ambiente que me era profundamente familiar", relatou a jogadora.

A ponteira também falou sobre a emoção e as memórias que o retorno ao esporte lhe causaram.

"Uma mistura de emoções me invadiu. A sensação dessa bolinha áspera sob meus dedos trouxe de volta memórias de jogos e treinos passados. Cada movimento, cada passe, parece uma dança que eu achava que tinha esquecido, mas me enganei, porque agora volto mais determinada para fazer o meu melhor", afirmou Jaque.

No seu novo clube, a pentacampeã da Superliga estará ao lado das amigas Mari Paraíba, ponteira, e Fabíola, levantadora. O projeto do time feminino do Campinas tem como foco a classificação para a elite da Superliga em duas temporadas. A equipe iniciará na Série C e também disputará o Campeonato Paulista no mês de agosto.