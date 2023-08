'Há um respeito ao melhor jogador de futebol do mundo', diz treinador do Inter Miami sobre Messi

Estados Unidos - Na preparação para enfrentar o FC Dallas, no próximo domingo (6), pelas oitavas de final da Leagues Cup, o técnico do Inter Miami, Tata Martino, falou sobre o início de Lionel Messi na equipe norte-americana e como os adversários lidam com a presença do argentino em campo.

"Há um respeito ao melhor jogador de futebol do mundo, mas quando chega na hora do jogo todos querem ganhar", afirmou o treinador.

Ainda na coletiva, o treinador rechaçou qualquer tipo de comparação dos primeiros jogos do camisa 10 nos Estados Unidos com a atuação na Copa do Mundo do Catar.

"Estamos falando sobre como o Leo (Messi) reage a esse tipo de situações, e na Copa do Mundo os jogos levam uma carga emocional que te mobilizam de outra maneira", completou.



Martino também destacou a qualidade do elenco, a montagem da equipe com o decorrer da temporada e a chegada de reforços.

"Temos uma equipe que vai melhorando, esperamos a chegada dos meninos que vêm da Argentina. Temos jogadores de seleção. Neste momento precisamos de tempo, mas tenho que armá-lo durante a competição. Estamos num rumo adequado", finalizou Tata Martino.

Em tempo: desde sua chegada ao Inter Miami, Messi disputou três jogos oficiais, todos pela League Cup, competição que reúne times do Campeonato Mexicano e da Major League Soccer. Até aqui, o argentino marcou cinco gols e deu uma assistência.