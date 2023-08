Campeão mundial e olímpico, Italo Ferreira entra para o Hall da Fama do Surfe

Rio - Italo Ferreira foi eternizado na história do surfe. O surfista brasileiro, de 29 anos, se tornou o primeiro do país a colocar os pés e as mãos no Hall da Fama da modalidade, nesta sexta-feira (4), em cerimônia realizada em Huntington Beach, na Califórnia, nos Estados Unidos.

"Nós pisamos juntos hoje aqui! Não é somente o pé de um brasileiro surfista que fica marcado neste espaço. Mas o sonho de muitos que me antecederam e de tantos outros que ainda estão por vir neste esporte", disse o surfista brasileiro nas redes sociais.

Nascido em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, Italo Ferreira foi campeão mundial de surfe em 2019 e conquistou a primeira medalha de ouro olímpica na modalidade nos Jogos de Tóquio em 2021. O brasileiro está fora da atual temporada da WSL por conta de uma grave lesão no joelho.



Italo Ferreira se lesionou na etapa de J-Bay, na África do Sul, e foi cortado do restante da temporada da WSL, que tem mais uma etapa antes da final em Trestles, na Califórnia. Ele ainda terá uma última chance de garantir a vaga em Paris-2024 no ISA Games, que definirá o último brasileiro classificado.