Real Madrid decide plano B caso não acerte com Mbappé

A prioridade absoluta do Real Madrid para esta janela de transferências é a contratação de Kylian Mbappé , atacante do PSG . Mas sem uma definição sobre o jogador, Florentino Pérez, presidente do time merengue, definiu Dusan Vlahovic , da Juventus , como o 'plano B' caso o clube não consiga um acordo com o craque francês.



Segundo a rádio espanhola "Cadena SER", o Real considera Vlahovic como o centroavante ideal para substituir Benzema e aguarda por Mbappé, que deve chegar apenas em 2024, com o final de seu contrato com o PSG.

No momento, o técnico Carlo Ancelotti possui poucas opções ofensivas. Após as saídas de Benzema (Al-Ittihad), Asensio (PSG), Hazard e Mariano (sem clube), o italiano conta apenas com Vinícius Jr., Rodrygo e Joselu para o ataque.



A Juve não considera Vlahovic inegociável, inclusive negocia uma troca com o Chelsea , na qual a 'Velha Senhora' receberia Lukaku e 40 milhões de euros (cerca de R$ 214 milhões) pelo atleta.



Desde sua chegada na equipe de Turim em janeiro de 2022, quando foi adquirido da Fiorentina por 80 milhões de euros (na época, R$ 481 milhões), Vlahovic acumula 23 gols e seis assistências em 63 jogos.