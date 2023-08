Funcionário é demitido após pedir autógrafo a Messi no estádio do Inter Miami

Rio - Um funcionário que trabalhava no estádio do Inter Miami foi demitido por um motivo inusitado. Fã de Messi, o colombiano Cristian Salamanca foi desligado por ter pedido um autógrafo ao craque argentino antes do jogo contra o Orlando City, na última quarta-feira (2).



Em entrevista ao jornal argentino “La Nacion”, Salamanca deu detalhes de como foi seu encontro com o camisa 10.



“Tive que limpar os banheiros do setor onde os ônibus estacionam. Felizmente, eu estava lá fora quando o ônibus chegou e todos os jogadores saíram. O último foi Messi. Bastou gritar para ele 'ei, campeão mundial!', e ele se virou para olhar. Levantei a camisa do uniforme e tinha a camisa da seleção argentina e um marcador abaixados. Ele me deu seu autógrafo. A segurança veio na hora, me tiraram e me demitiram do meu trabalho, mas valeu cada segundo”, disse o agora ex-funcionário do estádio.



Cristian Salamanca era responsável pela limpeza de diversos shows e eventos esportes. A empresa garante que seus funcionários são alertados sobre a postura profissional que devem manter.