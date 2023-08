Napoli acerta a contratação de defensor revelado pelo Flamengo

Rio - Revelado pelo Flamengo, o zagueiro Natan, que atualmente pertence ao RB Bragantino, está de malas prontas para a Europa. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Napoli, da Itália, acertou a contratação do defensor de 22 anos.

O clube italiano deve desembolar 10 milhões de euros (R$ 53,8 milhões) pela chegada de Natan, que chega ao Napoli para ser o substituto do zagueiro coreano Kim Min-Jae, recentemente vendido ao Bayern de Munique.

Com a concretização dessa negociação, o Flamengo deve ter bons lucros. O clube negociou Natan em definitivo com o Bragantino em 2022, porém, manteve 12% dos direitos do jogador. Além disso, pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, o clube carioca teria mais 2% do valor da transferência. O Rubro-Negro já lucrou R$ 22 milhões com Natan.

Promovido ao time profissional do Flamengo em 2020, Natan foi emprestado no ano seguinte ao RB Bragantino, que, posteriormente, exerceu a compra em definitivo do zagueiro. Ao todo, ele disputou 104 jogos e três gols pelo Massa Bruta.