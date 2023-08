Portuguesa goleia e se classifica às oitavas de final da Série D do Brasileirão

Rio - A Portuguesa não tomou conhecimento do Operário VG-MT e garantiu a vaga nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, a Lusa goleou o time mato-grossense por 4 a 0, neste sábado (5), no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

Com uma atuação avassaladora no primeiro tempo, a Portuguesa precisou de 25 minutos para conseguir o resultado necessário para garantir a classificação. João Paulo abriu o placar aos 15 e, em seguida, Anderson ampliou aos 24, logo após a Lusa ficar em vantagem numérica.

Com um a menos e em desvantagem, o Operário VG-MT não conseguiu reagir. A Portuguesa perdeu chances de aumentar o placar no primeiro tempo, mas não diminuiu o ritmo na etapa final. Douglas fez o terceiro aos cinco minutos e Romarinho fechou o placar da goleada aos 31.

Nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa enfrenta o vencedor do confronto entre Patrocinense e Brasil de Pelotas, que empataram sem gols na partida de ida, no Rio Grande do Sul. A volta será neste domingo (6), às 11h (de Brasília), em Minas Gerais.