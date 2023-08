Artsul e Olaria largam na frente nas semifinais da segundona do Carioca

Rio - A busca pela vaga na elite do futebol carioca ganhou novos capítulos. Artsul e Olaria venceram por 1 a 0 e largaram na frente de Gonçalense e Sampaio Corrêa, respectivamente, no primeiro jogo da semifinal da Série A2, a segunda divisão do Campeonato Carioca.

No estádio Elcyr Resende, em Saquarema, o Artsul venceu o Gonçalense, que foi o primeiro colocado da fase classificatória e conquistou o título da Taça Santos Dumont. Já no tradicional estádio da Rua Bariri, o Olaria superou o Sampaio Corrêa.

As partidas de volta da semifinal da Série A2, a segundona do Carioca, serão realizados na próxima quarta-feira (8), às 14h45 (de Brasília). O Gonçalense encara o Artsul no Nivaldão, em Nova Iguaçu, enquanto o Olaria visita o Sampaio Corrêa no Lourivaldão, em Saquarema.

Somente o campeão da Série A2 sobe para a primeira divisão do Campeonato Carioca em 2024, de acordo com o novo regulamento da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ). O Resende foi rebaixado em 2023 com uma campanha de uma vitória, um empate e nove derrotas em 11 jogos.