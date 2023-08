Malcom estreia com gol, Benzema perde pênalti e Al-Hilal elimina Al-Ittihad

Rio - O Al-Hilal, do técnico Jorge Jesus, está na semifinal da Copa dos Campeões Árabes. No primeiro duelo entre dois dos principais clubes da Arábia Saudita na temporada, o time comandado pelo ex-treinador do Flamengo levou a melhor e venceu o Al-Ittihad, neste sábado (5), por 3 a 1, pelas quartas de final.

Os brasileiros foram os protagonistas da partida. Michael, também ex-Flamengo, sofreu o pênalti convertido por Al Dawsari, que marcou o segundo gol do Al-Hilal, nos acréscimos do primeiro tempo. No início da partida, o sérvio Milinkovic-Savic foi o autor do primeiro gol.

Já na etapa final, o Al-Ittihad ameaçou reagir quando Romarinho, ex-Corinthians, diminuiu o placar logo nos primeiros minutos. O Al-Hilal respondeu com o estreante Malcom pouco depois. O atual campeão saudita ainda teve a chance de voltar para o jogo em cobrança de pênalti, mas Benzema acertou a trave.

Na semifinal, o Al-Hilal encara o vencedor de Al-Shabab e Al-Wahda, que se enfrentam neste domingo (6), às 15h (de Brasília), na cidade de Taif. Já na outra chave, o Al-Shorta eliminou o Al-Sadd e aguarda o vencedor de Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e Mané, contra o Raja Casablanca, às 12h, em Abha.