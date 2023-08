Semis da Série A2

Ontem, pelas semifinais da Série A2 do Campeonato Carioca, Olaria e Artsul saíram na frente. Na Rua Bariri, Davi Silva marcou o gol do triunfo do Azulão sobre o Gonçalense, por 1 a 0.

Com a vitória, o Olaria joga pelo empate no jogo de volta, na quarta, às 14h45, no Atílio Marotti, em Petrópolis, para avançar à final da A2. Já o time serrano terá que vencer por dois gols de diferença para passar de fase. Se vencer por apenas um tento de vantagem, a decisão será disputada nos pênaltis, na Região Serrana.

O mesmo placar (1 a 0) se repetiu no triunfo do Tricolor da Dutra sobre o Sampaio Corrêa. Felipe Augusto, de pênalti, anotou o gol da vitória do Artsul, que também joga pelo empate na partida de volta, na quarta às 14h45, no Lourival Gomes, em Saquarema. O Galinho da Serra precisa de dois gols de vantagem para avançar direto. Se vencer por um gol, a decisão também será nos pênaltis, na Região dos Lagos.

"Chegamos a uma nova competição, onde qualquer erro e uma boa estratégia pode fazer total diferença no resultado final. Os rapazes estão prontos em todos os aspectos desportivos, vamos para essa decisão e esperamos, com a graça de Deus, sairmos classificados para próxima etapa e garantir o tão sonhado acesso", disse Fabrício Abreu, preparador físico do Artsul, equipe sediada em Nova Iguaçu.

Somente o campeão da Série A2 do Campeonato Carioca disputará a primeira divisão do Rio de Janeiro em 2024.