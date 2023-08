Goleada e classificação

A Portuguesa-RJ, goleou o Operário VG, do Mato Grosso, por 4 a 0, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, e avançou para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D. João Paulo, Anderson Rosa, Watson e Romarinho marcaram os gols da Lusa. O primeiro jogo entre as duas equipes havia sido 1 a 0 para os matogrossenses.

Agora, a Portuguesa enfrentará o vencedor de Patrocinense-MG e Brasil de Pelotas-RS. O primeiro jogo entre as duas equipes foi 0 a 0 e a partida de volta acontece hoje, às 11h, em Minas Gerais.

A próxima fase do Brasileirão Série D será a de oitavas de final. Os quatro semifinalistas conquistarão o aceso para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2024.

A Portuguesa é dirigida pelo técnico Caio Couto e tem no elenco, por exemplo, o experiente atacante Marcelo Toscano, 38 anos, um dos artilheiros desta Série D. O ex-meia do Vasco, Lucas Santos também integra o esquadrão da Zebrinha Querida. Na fase de grupos, a equipe da Ilha do Governador ficou em segundo lugar da chave A6, empatados em 29 pontos com o Athletic Club, de Minas Gerais. A Lusinha nunca esteva nas divisões principais do Brasil. A equipe deseja atingir as semifinais.