NBA não terá brasileiros pela primeira vez nos últimos 20 anos

Rio - Após oito temporadas, o armador Raul Neto está de saída da NBA. O jogador, de 31 anos, acertou com o Fenerbahce, da Turquia, e retorna ao basquete europeu. Raulzinho era o último brasileiro da liga norte-americana de basquete e, com isso, o país não terá representantes pela primeira vez desde a temporada 2002/03.

"Fui muito feliz na NBA ao longo desses oito anos, melhorei o meu basquete, ganhei espaço, provei o meu valor e joguei entre os melhores no mais alto nível. Fiquei bem empolgado com o projeto do Fenerbahce e estou animado para voltar a jogar na Europa, agora mais maduro, mais experiente, com mais bagagem", disse o jogador.

Esta será a segunda vez que Raul Neto jogará no basquete europeu. Em 2011, o armador deixou o Minas, no NBB, para defender o San Sebastián, da Espanha, aos 19 anos. Em seguida, ele foi para o Múrcia, antes de seguir para a NBA, em 2015. Na liga norte-americana, defendeu o Utah Jazz, Philadelphia 76ers, Washington Wizards e Cleveland Cavaliers.

Apesar da ausência de brasileiros, o país ainda é representado na liga de desenvolvimento da NBA. O ala-pivô Gui Santos se destacou pelo Golden State Warriors na pré-temporada e tem chance de integrar o elenco da franquia durante a temporada 2023/24. Ele possui contrato "two-way", que permite que seja convocado para algumas partidas com o time principal.