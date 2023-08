Fluzão vence o Porco

Antes do compromisso pela Libertadores, o Fluminense deu mais ânimo e motivos para a torcida acreditar na classificação às quartas de final. O Time de Guerreiros venceu o Palmeiras por 2 a 1, ontem no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão e retornou ao G-4. Jhon Arias e John Kennedy marcaram para os tricolores, enquanto Gustavo Gómez descontou.

Desde o primeiro minuto, Fluminense e Palmeiras protagonizaram uma partida amarrada e disputada. O Tricolor começou impondo o seu ritmo e criando as primeiras oportunidades. Em uma noite inspirada, Jhon Arias comandou o ataque tricolor e criou a jogada que terminou em pênalti sofrido por John Kennedy. O camisa 21 converteu como manda o manual e sem deixar Weverton sair na foto.

Em desvantagem, o Palmeiras tentou se impor. O time comandado por Abel Ferreira levou vantagem física no meio-campo, encontrou espaços e empurrou o Fluminense contra a própria defesa. Apesar da pressão e dificuldade imposta ao time de Diniz, o ferrolho tricolor assegurou a vantagem no intervalo do jogo.

Na etapa final, o Fluminense encontrou espaços no contra-ataque e chegou a assustar duas vezes com Samuel Xavier e Cano, mas a bola se recusava a entrar. Mas numa terceira escapada, John Kennedy aproveitou o rebote de Weverton e ampliou o placar.

Apesar da desvantagem, o Palmeiras não desistiu e tentou buscar o resultado. No fim, o Alviverde ficou em vantagem numérica com a expulsão de Lelê e chegou a diminuir com Gustavo Gómez, mas era tarde demais.