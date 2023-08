Atual campeã, Estados Unidos perde para a Suécia nos pênaltis e está eliminada da Copa Feminina

Atual campeã do mundo, a seleção dos Estados Unidos está eliminada da Copa do Mundo Feminina. As americanas perderam para a Suécia nos pênaltis e estão de fora do Mundial. Estrela do time, Megan Rapinoe perdeu um dos pênaltis.

A partida terminou em 0 a 0 no tempo normal, levando o jogo para a prorrogação e, posteriormente, para as penalidades. O confronto nos pênaltis terminou em 5x4 para a Suécia, com o último gol sendo, no mínimo, inusitado.

Lina Hurtig cobrou o pênalti que garantiu a classificação para as escandinavas. Ela bateu, porém, a goleira Naeher defendeu. Entretanto, a bola teve um efeito que fez ela entrar novamente para o gol. A americana tentou afastar a bola mais uma vez, todavia, após revisão no VAR, o gol foi sinalizado e a Suécia se classificou para às quartas de final.

Agora, a Suécia, que ainda busca seu primeiro Mundial, enfrentará a seleção do Japão nas quartas de finais, na madrugada da próxima sexta-feira (11), às 4h30, em Auckland, na Nova Zelândia