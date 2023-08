Clube da Série A demite treinador após sete partidas no comando

Paulo Turra, ex-treinador do Santos Raul Baretta / Santos O Santos anunciou neste domingo (06) a demissão do treinador Paulo Turra no comando técnico da equipe. A decisão veio após o empate do Peixe com o Athletico-PR no último sábado por 1x1, na Vila Belmiro."O Santos Futebol Clube comunica que Paulo Turra não comanda mais o elenco profissional. O técnico foi informado na manhã deste domingo (6) e também deixam a comissão técnica os auxiliares Adir Kirst, Felipe Endres e Léo Monteiro. O Clube agradece os serviços prestados pelos profissionais e deseja sorte no decorrer de suas carreiras.", informou o clube, por meio de comunicado em suas redes sociais.

Paulo Turra deixa o Santos após sete partidas, com apenas 14% de aproveitamento. Nestes sete compromissos, o Peixe venceu apenas uma vez, empatou três e perdeu outros três jogos.

Esta é a segunda vez em que Paulo Turra foi demitido de um clube no ano. No começo do Campeonato Brasileiro, ele foi desligado do Athletico-PR após a saída de Luiz Felipe Scolari para o Atlético-MG. Ao todo, já houveram 11 demissões na Série A deste ano.