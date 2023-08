Ex-apoiador do Flamengo, Diego Ribas apresenta episódio especial para o Dia dos Pais

Rio - Na semana de celebração do Dia dos Pais, Diego Ribas apresenta um episódio especial do “10&Faixa” para a data. Seu Djair, pai do host do podcast, saiu de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e foi até o Rio de Janeiro para surpreender o filho e ser o entrevistado da semana. O programa vai ao ar nesta segunda-feira, dia 7, a partir das 18h, no canal @diegoribas no YouTube.



A relação entre Diego e o pai sempre foi muito próxima. Seu Djair representou o filho durante os 20 anos de trajetória profissional do craque, sempre participando ativamente das negociações e tomadas de decisões de carreira. No episódio, eles relembraram momentos marcantes e de bastidores ao longo dessa jornada.



"Foi uma sensação incrível entrevistar o meu pai, que é meu ídolo, minha grande referência. Foi encantador, mas ao mesmo tempo, também foi desafiador. Falamos sobre tudo, momentos difíceis, alegria, emoção. Foram muitas risadas. Estou muito orgulho por mostrar para as pessoas nosso relacionamento autêntico, verdadeiro, de amizade, de confiança, que eu admiro muito. O público vai curtir bastante o conteúdo, assim como nós curtimos também", avisa Diego Ribas, pai de três filhos, Davi, Matteo e Letícia.



Lançado há apenas dois meses, o Podcast “10&Faixa” aborda temas como liderança, gestão e empreendedorismo com referências de diversos segmentos, sempre aproveitando a experiência esportiva do ex-jogador e capitão de diversas equipes vitoriosas no futebol Diego Ribas. No período, foram 11 episódios publicados e 26 milhões de impressões de audiência, impactando mais de 20 milhões de pessoas.



Expoentes do esporte já participaram do programa, como Zico, Bernardinho, Gabigol, Nalbert e José Aldo, além de grandes nomes do mercado corporativo, como o empresário Rony Meisler e o gestor de marketing João Branco.