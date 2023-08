Neymar informa PSG que deseja deixar o clube e voltar ao Barcelona, diz jornal francês

Rio - Apesar de ter participado da pré-temporada do PSG na Ásia, o futuro de Neymar ainda está indefinido. De acordo com informações do jornal francês "L'Équipe", o brasileiro teria informado aos dirigentes do clube de Paris que deseja mudar de ares ainda nesta janela de transferência. O seu destino seria o Barcelona.

Neymar teria informado o seu desejo ao presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, no último domingo. Recentemente, o clube francês fez negócio com a equipe catalã envolvendo a contratação do atacante Ousmane Dembélé. O brasileiro deseja fazer o movimento contrário, porém, tem contrato até junho de 2027.



Na Coreia do Sul, durante a pré-temporada do PSG, Neymar voltou a jogar após mais de cinco meses longe dos gramados por conta de uma grave lesão no tornozelo direito. O brasileiro passou por cirurgia em março. No amistoso, Neymar fez dois gols e deu uma assistência no amistoso contra o Jeonbuk, da Coreia do Sul.

Neymar defendeu o Barcelona de 2013 a 2016. No clube espanhol, o brasileiro viveu seu melhor momento no futebol europeu. Ele conquistou um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões, dois Espanhóis, três Copas do Rei e uma Supercopa da Espanha.