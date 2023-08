Real deseja que Mbappé deixe público desejo de deixar o PSG

Rio - Com contrato até junho de 2024, Mbappé já disse aos dirigentes do PSG que não irá renovar o seu contrato com o clube francês. Porém, de acordo com informações do jornal "L'Équipe", o Real Madrid deseja que o atacante torne público a sua vontade de se transferir da equipe de Paris.

Segundo a publicação, o clube espanhol só costuma só costuma fazer uma proposta para um jogador com contrato vigente quando o atleta expressa publicamente o desejo de mudar de ares. O desejo de Mbappé é de atuar no Real Madrid.

Além do clube espanhol, o Chelsea e o Liverpool observam o francês. A imprensa europeia afirmou recentemente que o PSG aceitou uma oferta de mais de R$ 1 bilhão do Al Hilal pelo jogador. Entretanto, Mbappé não aceitou abrir negociações com o clube saudita.