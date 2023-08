Benfica acerta a contratação de atacante brasileiro

Portugal - O Benfica-POR acertou a contratação do atacante Arthur Cabral junto a Fiorentina-ITA. O valor pago pelo jogador foi de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 108 milhões) fixos, mais 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões) em variáveis. O brasileiro chega ao clube português para substituir Gonçalo Ramos, que está a caminho do Paris Saint-Germain. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

Antes de fechar com Arthur, o Benfica teve interesse em Pedro, do Flamengo, mas a diretoria do clube carioca afirmou que ele sairia apenas com o pagamento da multa rescisória. Com a venda concretizada, Palmeiras e Ceará, times no qual o centroavante teve passagem, vão receber um valor pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, já que fizeram parte da formação do jogador até os 23 anos.

Aos 25 anos, Arthur Cabral foi revelado pelo Ceará, onde jogou até o fim de 2018 antes de ser negociado com o Palmeiras. Na metade de 2019, o atacante foi emprestado pelos paulistas ao Basel, da Suíça, que logo adquiriu seus direitos econômicos em definitivo. Por lá, o atleta ficou até o início de 2022, quando se transferiu para a Fiorentina.

Na temporada passada, o centroavante foi um dos artilheiros da Liga de Conferência da Uefa. Ele marcou sete gols ao longo competição.