Treinadora da seleção inglesa acredita que Lauren James 'se perdeu nas emoções' ao pisar em adversária

Austrália - O pisão de Lauren James em Michelle Alozie foi um dos temas da entrevista coletiva da técnica da seleção inglesa, nesta segunda-feira, 7, após a vitória sobre a Nigéria nos pênaltis. Durante a conversa com as jornalistas, Sarina Wiegman disse que a jogadora "se perdeu nas emoções" em uma fração de segundo. Além disso, destacou que Lauren se desculpou e se sente mal pelo ocorrido.

"É uma grande lição para ela aprender. Ela nunca iria querer machucar alguém. Ela é a pessoa mais doce que conheço. Era tarde no jogo, então os jogadores ficam um pouco cansados", disse Sarina Wiegman.



"(Lauren) É inexperiente neste palco e, em uma fração de segundo, se perdeu nas suas emoções. Não é algo que ela fez de propósito. Ela se desculpou e se sentiu muito mal", completou.

O lance em questão aconteceu na reta final do segundo tempo. Inicialmente, a árbitra Melissa Borjas apresentou o cartão amarelo. No entanto, após revisão no VAR, mostrou o vermelho para Lauren James.

Com a expulsão, a camisa 7 está fora da próxima partida da seleção inglesa na Copa do Mundo Feminina. Além disso, ela pode pegar um gancho por mais jogos e ficar de fora do restante do Mundial.

Em tempo: a Inglaterra volta a campo no sábado, às 07h30 (de Brasília), em Sydney (AUS), pelas quartas de final do torneio. A adversária será a seleção vencedora do confronto entre Colômbia e Jamaica.