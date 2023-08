Clube português lança camisa com marca de Cristiano Ronaldo na blusa

O Sporting, de Portugal, divulgou o seu novo terceiro uniforme para a disputa da temporada 2023/24, e o que chamou atenção no modelo é marca do Cristiano Ronaldo, o CR7, no lugar do logotipo da Nike.



Segundo o clube, a camisa celebra os 20 anos da inauguração do Estádio José Alvalade e é inspirada no modelo na cor preta com mangas douradas usados em 2003, quando o ainda eram patrocinados pela Reebok.



Além disso, o fato curioso é que, no dia da inauguração do estádio, em agosto de 2003, o Sporting recebeu a equipe do Manchester United. A ótima atuação de Cristiano Ronaldo, que seria a última pelo clube português, chamou a atenção dos ingleses, que o contrataram a pedido do técnico Alex Fergunson.

Confira o vídeo de lançamento do novo terceiro uniforme do Sporting: