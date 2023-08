Campeonato Saudita: emissora compra direitos de transmissão da competição

São Paulo - A Band fechou nesta terça-feira (7) um acordo para transmitir o Campeonato Saudita na temporada 2023/2024, que terá início na sexta-feira (11). O torneio será transmitido tanto na TV aberta quanto no BandSports, canal da assinatura da emissora. As informações são do portal "UOL".

A estreia será exibida na TV fechada, com a partida entre Al-Ahli, equipe que conta com o atacante Roberto Firmino, e Al-Hazm, às 15h (de Brasília). Na mesma equipe do brasileirão estão Mendy, goleiro ex-Chelsea, e Mahrez, meia-atacante ex-Manchester City.

Os jogos também serão transmitidos aos sábados, no mesmo horário. Além das opções de televisão, os canais digitais da Band, como site e YouTube, irão exibir ao longo das 34 rodadas.

O Campeonato Saudita contou com investimento do governo local, e algumas equipes se reforçaram com astros do futebol europeu. O primeiro movimento relevante foi na metade de última temporada, com a chegada de Cristiano Ronaldo ao Al-Nassr, equipe agora comandada pelo técnico Luís Castro, ex-Botafogo.

Veja outros astros que se mudaram para o futebol saudita:

Al-Nassr: Brozovic (Inter de Milão), Sefo Fofana (Lens), Alex Telles (Man. United) e Sadio Mané (Bayern).

Al Hilal: Jorge Jesus (técnico), Rúben Neves (Wolverhampton), Koulibaly (Chelsea), Milinkovic-Savi (Lazio) e Malcon (Zenit).

Al-Ittihad: Benzema (Real Madrid), Kanté (Chelsea), Jota (Celtic) e Fabinho (Liverpool).

Al-Ahli: Mendy (Chelsea), Roberto Firmino (Liverpool), Mahrez (Manchester City) e Saint-Maximin (Newcastle).

Al-Ettifaq: Gerrard (técnico), Moussa Dembélé (Lyon) e Henderson (Liverpool).