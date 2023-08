Veja quanto o Fluminense ganhou com premiações na Libertadores de 2023

O Fluminense manteve o sonho de título vivo e também ganhou um reforço no caixa. Ao se classificar contra o Argentinos Juniors para as quartas de final, o Tricolor garantiu mais 1,7 milhão de dólares (aproximadamente R$ 8,3 milhões) e já ganhou com premiações da Libertadores de 2023 um total de 6,85 milhões de dólares (R$ 33,5 milhões).

O Fluminense também superou a meta estipulada pela diretoria na previsão do orçamento de 2023, que era chegar até as oitavas. Com isso, compensa a eliminação na Copa do Brasil deste ano.



O Tricolor estipulou chegar às quartas da competição nacional e, como foi eliminado pelo Flamengo uma fase antes, ficou sem os R$ 4,3 milhões previstos.



Agora, o Fluminense vai em busca do inédito título, que garantiria também mais dinheiro no combalido caixa. Caso chegue à semifinal da Libertadores, receberá mais 2,3 milhões (R$ 11,3 milhões) e, se for campeão, outros 18 milhões de dólares (R$ 88,2 milhões).



Veja a divisão da premiação da Libertadores que o Fluminense ganhou



- 3 milhões de dólares (R$ 14,7 milhões): por disputar a fase de grupos.

- 900 mil dólares (R$ 4,4 milhões): por três vitórias nos grupos (cada uma gerou 300 mil dólares).

- 1,25 milhão (R$ 6,1 milhões): pela classificação às oitavas de final

- 1,7 milhão de dólares (R$ 8,3 milhões): pela classificação às quartas de final