CBF tomará decisão sobre Seleção feminina na próxima semana e deve definir saída de Pia

Rio - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, baterá o martelo sobre o futuro da seleção brasileira feminina na próxima semana. O mais provável é que ele opte pela saída da técnica Pia Sundhage, mesmo com a sueca tendo contrato até as Olimpíadas de Paris. A informação foi dada pelo site “ge”.



A eliminação precoce na Copa do Mundo, em uma chave considerada acessível, decepcionou a CBF e pesa contra a permanência da treinadora. Além de Pia, a coordenadora de seleções femininas, Ana Lorena Marche, também está sendo avaliada.



Caso a demissão de Pia Sundhage se confirme, Arthur Elias, técnico do Corinthians, e de Emily Lima, ex-técnica da seleção brasileira e atual treinadora da seleção peruana, surgem como favoritos ao cargo. A permanência da ex-atacante sueca em outra função está descartada, já que ela não domina o português, algo considerado essencial para um cargo administrativo.



Após a campanha decepcionante na Copa do Mundo, Pia Sundhage se despediu das jogadoras da Seleção no hotel em Melbourne. Em seguida, embarcou para a Suécia.