Fernando Diniz deverá fazer convocação conservadora com 80% de jogadores que disputaram última Copa

Rio - Considerado inovador pelo seu estilo, Fernando Diniz deverá fazer uma convocação conservadora na sua primeira lista para a seleção brasileira que será divulgada no próximo dia 18. De acordo com o portal "UOL", o técnico do Fluminense deverá chamar algo em torno de 80% dos jogadores que estiveram na última Copa do Mundo.

O técnico tem se encontrado com os analistas de desempenho da CBF para juntar informações pra fazer sua convocação. Fernando Diniz tem contrato com a seleção brasileira até junho de 2024. Após esse período, a entidade espera contar com Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid.

A intenção de Diniz é contar com o atacante Neymar se ele estiver disponível. O camisa 10 do PSG retornou recentemente e disputou uma partida amistosa pelo clube francês na pré-temporada. O craque, de 31 anos, ficou cinco meses sem atuar devido a uma grave lesão no tornozelo direito.

A seleção brasileira fará sua estreia nas Eliminatórias no dia 8 de setembro, em Belém, contra a Bolívia. Quatro dias depois, a equipe pentacampeã irá enfrentar o Peru, fora de casa, pela segunda rodada da competição.