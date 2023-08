CR7 marca no fim e Al-Nassr vai à final da Copa dos Campeões Árabes

Rio - Cristiano Ronaldo fez a diferença e colocou o Al-Nassr na final da Copa dos Campeões Árabes. Com gol de pênalti do craque português, o time saudita venceu o Al-Shorta, do Iraque, por 1 a 0, nesta quarta-feira (9), em Abha, e garantiu a vaga na decisão da competição.

O gol da classificação saiu aos 30 minutos do segundo tempo, após o craque senegalês Sadio Mané sofrer falta dentro da área. Na cobrança, Cristiano Ronaldo deslocou o goleiro e marcou pela quarta vez na Copa dos Campeões Árabes, se isolando na artilharia.

Cristiano Ronaldo chegou a marcar no primeiro tempo, mas teve o gol anulado pelo VAR que identificou impedimento. No geral, o jogo foi bastante disputado e equilibrado, mas com o Al-Nassr tendo o controle da posse de bola e sempre chegando com mais perigo.

O Al-Nassr enfrentará o vencedor de Al-Hilal e Al-Shabab, da Arábia Saudita, na decisão. O jogo do título será realizado no próximo sábado (12), às 15h (de Brasília), na Arábia Saudita.