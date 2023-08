Alerta geral no Fluzão

A festa com a classificação para as quartas de final da Libertadores não apaga a enorme dificuldade que o Fluminense teve para superar o Argentinos Juniors nos confrontos das oitavas. Foram apenas oito finalizações certas e 16 no total em dois jogos, segundo o 'Footstats' além de muitos problemas na criação.

Na Argentina, o Tricolor sofreu com a pressão na saída de bola fora de casa e contou com a expulsão do goleiro já com as cinco substituições feitas pelo adversário para arrancar o empate em 1 a 1 no fim. No Maracanã, o plano de jogo de Diniz não funcionou ao deixar Cano, Keno, Arias e Lima na mesma linha dos cinco defensores.

Com lentidão na troca de passes e pouca opção no meio, a bola ficou muito tempo na intermediária defensiva com Nino, Felipe Melo e André. E mais uma vez Samuel Xavier salvou no fim, após bola disputada por John Kennedy, quando finalmente o time conseguiu empurrar o Argentinos Juniors para dentro da área.

Mesmo com as dificuldades encontradas para criar chances claras de gol, Diniz considera que o segundo tempo do Fluminense foi bom e não se preocupou com o baixo número de finalizações.

"A gente teve dificuldade de finalizar. Podíamos jogar melhor, mas não esperávamos uma marcação em bloco médio como foi. É uma vitória que a gente tem que valorizar", afirmou.