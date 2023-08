Com três cariocas, NBB anuncia temporada com recorde de participantes

Rio - Em meio ao imbróglio com a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), o Novo Basquete Brasil (NBB) anunciou a temporada de 2023/24 com recorde de participantes. O torneio contará com as entradas de três novas equipes: Botafogo, Vasco e Mogi Basquete. Sendo assim, serão 19 participantes, superando o recorde de 18 em 2012/13.

A temporada de 2023/24 será a primeira do NBB sem a chancela da CBB. Sem ela, a competição perde o posto de competição nacional oficial. Mesmo assim, a liga pode organizar competições, mas não garante a classificação para torneios internacionais. Apesar da queda de braço entre liga e confederação, os clubes saíram em defesa dos organizadores da competição.

O Franca Basquete é o atual campeão do NBB. Na temporada 2022/23, a equipe paulista derrotou o rival São Paulo na decisão. Eles também conquistaram o título em 2021/22. Já o Flamengo é o maior campeão do torneio com sete títulos.

Confira as equipes participantes:

Bauru Basket

Brasília Basquete

Botafogo

Caxias do Sul

São José

Cerrado Basquete

Corinthians

Flamengo

Fortaleza Basquete Cearense

Minas Tênis Clube

Mogi Basquete

Pato Basquete

Paulistano

Pinheiros

Sesi Franca

São Paulo

Vasco da Gama

União Corinthians

Unifacisa