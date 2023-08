Kane muda de ideia e decide ficar no Tottenham até o fim do contrato

Inglaterra - Uma reviravolta aconteceu na novela entre Harry Kane, Tottenham e Bayern de Munique. Após o encaminhamento da venda ao clube alemão por 100 milhões de euros (cerca de R$530 milhões), o atacante mudou de ideia e decidiu que quer cumprir seu último ano de contrato na equipe inglesa. As informações são de emissora "Sky Sports".

Kane, no entanto, teria uma saída no mesmo molde que Mbappé deve sair do PSG: sem custos para outro clube ao fim de seu vínculo com o Tottenham para negociar luvas, bônus e outros detalhes com mais calma e paciência.

Ainda segundo a emissora inglesa, o Tottenham tentou de diversas formas a renovação do vínculo do atacante de 30 anos, que se mostrou irredutível na sua decisão.

As negociações entre Bayern de Munique e Tottenham aconteciam há algumas semanas, com o clube inglês recusando diversas ofertas dos Bávaros. Na última semana, entretanto, os alemães enviaram um ultimato de 100 milhões de euros pelo atacante. Inicialmente, os Spurs recusaram a investida, mas depois um acerto tinha sido encaminhado.

Revelado pelas categorias de base do Tottenham, Harry Kane é o maior artilheiro da história do clube e da seleção inglesa. Pelos Spurs, são 280 gols em 435 jogos. Já pela Inglaterra são 58 gols em 84 jogos.