Kylian Mbappé teria comunicado ao PSG que não irá se transferir antes de junho de 2024, afirma jornal francês

França - O clima entre Kylian Mbappé e o PSG vem piorando a cada dia. Após recusar mais uma proposta de renovação, o atacante, de 24 anos, descartou deixar o clube francês antes do fim da atual temporada. De acordo com informações do jornal francês "Le Parisien", nem mesmo uma proposta do Real Madrid o faria mudar de ideia.

Com essa decisão, Mbappé sinaliza de que irá deixar o clube francês de forma gratuita, já que seu contrato irá se encerrar em junho de 2024. O atacante, de 24 anos, vem sendo excluído das atividades da equipe de Paris, e essa decisão poderá piorar ainda mais o relacionamento entre as partes.

O PSG pagou 180 milhões de euros em 2018 ao Monaco (algo em torno de R$ 668 milhões na cotação da época) por Kylian Mbappé. Para negociá-lo neste ano, o clube francês desejava receber em torno de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,3 bilhão). O Al-Hilal chegou a ofertar 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,6 bilhão), mas a atacante não quis se transferir para o futebol saudita.