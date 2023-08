Neymar recebe oferta para jogar em time dos Estados Unidos

Rio - Querendo deixar o PSG, Neymar recebeu uma proposta para jogar no futebol norte-americano. De acordo com informações do jornalista especializado em transferência do futebol europeu Fabrizio Romano, uma equipe da MLS consultou o brasileiro. A identidade do time não foi revelada.

Neymar pediu para deixar o clube francês recentemente, o seu desejo é atuar pelo Barcelona. No entanto, por conta do "fair play financeiro", a equipe espanhola não tem condições de pagar pela transferência do atleta, que tem contrato até junho de 2027 com o clube de Paris.

Uma solução seria Neymar ser vendido para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, que também deseja o jogador, e ser emprestado por um ano para o Barcelona. Com isso, o brasileiro poderia reduzir seu salário e se enquadrar no atual momento do clube espanhol.

Revelado pelo Santos, Neymar atuou pelo Barcelona de 2013 a 2017. O PSG o contratou junto ao Barcelona por 222 milhões de euros (cerca de R$ 821,6 milhões na cotação da época). A operação foi a maior da história, mas o brasileiro não desenvolveu o rendimento esperado em Paris.