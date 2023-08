City aumenta carga e oferece R$ 544,3 milhões por Lucas Paquetá

Rio - Em busca da contratação de Lucas Paquetá, junto ao West Ham, o Manchester City teria aumentado a proposta pelo brasileiro. De acordo com informações do portal "Foot Mercato", o atual campeão europeu ofereceu 88 milhões de libras (R$ 544,3 milhões) para contratar o jogador da seleção brasileira.

O West Ham já havia recusado uma proposta de 70 milhões de libras (R$ 437 milhões) pelo brasileiro. De acordo com o site, apesar do esforço do City, a nova oferta também foi recusado pelo West Ham. Para negociar Paquetá, o clube deseja receber algo em torno de 95,3 milhões de libras (cerca de R$ 588 milhões).

Paquetá, de 25 anos, está no seu terceiro clube no futebol europeu. Em 2017, ele foi vendido pelo Flamengo ao Milan. Sem se destacar na Itália, o meia acertou com o Lyon. Na última temporada, o West Ham desembolsou algo em torno de 60 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões) pelo meia.