Ex-atacante Carlinhos Bala vira atleta de futebol americano

Ex-atacante de Náutico, Santa Cruz e Sport, Carlinhos Bala pendurou as chuteiras, mas para o futebol. Aos 43 anos, ele acertou com o Recife Mariners para jogar futebol americano.

O campeão da Copa do Brasil em 2008, pelo Rubro-Negro pernambucano, será o kicker (chutador) na nova equipe, fundada em 2006. Ele disputará jogos da Liga BFA, principal divisão do futebol americano no Brasil.

Durante o vídeo de apresentação da contratação, Carlinhos Bala disse que no futebol "não dava mais". Ele deve estrear no dia 20 em um palco que ele conhece bem: o estádio Arruda, do Santa Cruz, clube que o revelou.



O ex-atacante se aposentou pela segunda vez em 2021, após rápido retorno ao futebol. Antes, a primeira despedida aconteceu em 2017.