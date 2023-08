Fla passa vergonha no Paraguai

O Flamengo não aproveitou a vantagem de 1 a 0 construída no jogo de ida e se despediu da Libertadores, ontem. Com atuação ruim, o Rubro-Negro perdeu para o Olimpia por 3 a 1, em Assunção, pela partida da volta das oitavas de final. Bruno Henrique abriu o placar no Defensores del Chaco, mas Iván Torres, Ortiz e Bruera - todos de cabeça - marcaram para garantir o triunfo da equipe paraguaia.

O começo de primeiro tempo foi agitado. Logo aos oito minutos, Arrascaeta cobrou falta pelo lado esquerdo na medida para Bruno Henrique desviar com pé e balançar as redes do Olimpia.

A equipe paraguaia, contudo, não sentiu o gol sofrido e buscou o empate poucos minutos depois. Aos 12, Fernando Cardozo encarou a marcação de Filipe Luís e cruzou para Iván Torres, que testou forte e deixar tudo igual no marcador.

No retorno do intervalo, quem levou a melhor foi o Olimpia, que aproveitou a chance que se apresentou na bola aérea. Após uma batida de escanteio aos 24 minutos, Ortiz cabeceou no canto esquerdo da meta defendida por Matheus Cunha.

Depois da virada, o Olimpia cresceu e chegou ao terceiro gol - novamente na bola aérea. Mais uma vez na batida de escanteio, Bruera subiu mais alto do que todos e testou para estufar as redes.

Com isso, o Mengo se lançou ao ataque para tentar o segundo gol e forçar os pênaltis, mas não conseguiu. Na melhor chance, o Fla até conseguiu marcar, mas foi marcado impedimento. As quartas terão Racing x Boca, Palmeiras x Deportivo Pereira; Inter-RS x Bolivar; e Flu x Olimpia.