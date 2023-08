Rio - A eliminação do Flamengo nas oitavas de finais da Libertadores fez os torcedores rivais do Rubro-Negro comemorarem bastante nas redes sociais. Vários memes foram produzidos e viralizaram. No Paraguai, o clube carioca foi derrotado pelo Olimpia por 3 a 1 e deu adeus ao sonho do tetracampeonato da competição internacional.