Fenerbahçe anuncia volante brasileiro que jogou a Copa do Catar

Turquia - O volante Fred foi anunciado, na tarde desta sexta-feira (11), como novo reforço do Fenerbahçe, da Turquia. O jogador de 31 anos chega ao seu novo clube após um acordo dos turcos com o Manchester United-ING. Os valores da transferência ainda não foram divulgados, mas, segundo o jornalista Fabrizio Romano, devem ser pagos cerca de 10 milhões de euros (R$ 53 milhões), mais cinco milhões de euros (R$ 26,7 milhões) em bonificações.

Fred desembarca na Turquia no próximo sábado (12), onde fará os exames médicos antes de ser apresentado. O jogador também estava sendo monitorado pelo Fulham, da Inglaterra, e pelo Galatasaray, rival do Fenerbahçe.

Revelado pelo Internacional e com passagens pelo Shakthar Donetsk, da Ucrânia, Fred estava no Manchester United desde 2018. Ao todo, foram 213 jogos, 14 gols e 19 assistências no time inglês. O volante foi convocado por Tite para compor a seleção brasileira nas Copas do Mundo de 2018, na Rússia, e 2022, no Catar.