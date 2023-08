Firmino faz hat-trick e lidera vitória em sua estreia no Campeonato Saudita

Arábia Saudita - Atacante com passagens pela seleção brasileira, Roberto Firmino estreou em grande forma no Campeonato Saudita, defendendo o Al-Ahli. O clube árabe venceu o Al-Hazem pelo placar de 3 a 1, e o ex-jogador do Liverpool foi o autor dos três gols da equipe.

O primeiro gol de Roberto Firmino saiu logo aos seis minutos do primeiro tempo. O brasileiro recebeu um cruzamento vindo da direita e desviou de cabeça para o gol, abrindo o placar.



Menos de cinco minutos depois, o atacante fez outro. Saint-Maximin, ex-jogador do Newcastle, puxou o contra-ataque e tocou para Mahrez. O jogador ex-Manchester City cruzou rasteiro, e Firmino completou quase dentro do gol: 2 a 0.

O último gol do brasileiro saiu no segundo tempo. Após nova jogada de Saint-Maximin, o francês cruza para Firmino, que cabeceia. Após defesa do goleiro, o brasileiro aproveitou o rebote e garantiu o hat-trick na partida.

O gol do Al-Hazem também foi marcado por um brasileiro. Após saída errada de Mendy, ex-goleiro do Chelsea, Vina, meia com passagens pelo Fluminense e Ceará, acertou um belo chute de primeira, que encobriu o senegalês.

Além de Firmino, Saint-Maximin, Mahrez e Mendy, a partida também marcou a estreia de Ibañez, ex-zagueiro do Fluminense, pelo Al-Ahli no Campeonato Saudita.