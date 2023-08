No futebol, no Carnaval, na TV e no cinema, os sinais estão claros

Ex-candidato à presidência da República por diversas vezes, o político Eymael, o democrata cristão, tinha um bordão famoso que usava em suas campanhas: "Sinais, fortes sinais", dizia o político ao 'prever' sua eleição, que diga-se de passagem nunca ocorreu.

No entanto, para os botafoguenses, os sinais estão muito fortes e apontam para um horizonte do time sendo Tricampeão brasileiro em dezembro. As coincidências entre 1995 e 2023 não se limitam apenas ao mundo do futebol, transbordando também para o Carnaval, Televisão e Cinema.

Não bastasse isso, as coincidências afetam também os rivais, principalmente o Flamengo, que nos dois anos foi vice, caiu de três para o Fogão no Brasileiro e teve jogador agredido por argentino. Só coincidência? Os alvinegros garantem que não.