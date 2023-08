2023 ESTÁ IGUALZINHO A 1995

Superstição, seu sinônimo é Botafogo. Quantos alvinegros estão sem lavar suas camisas, ou qualquer outra peça de 'roupa da sorte' para não atrapalhar a boa campanha do time? E quantos outros milhares ou milhões não farão seus rituais particulares antes de a bola rolar hoje, às 21h, no Nilton Santos, quando o Glorioso recebe o Internacional? Afinal, com uma vitória pode igualar o Corinthians de 2017 e fazer a melhor campanha de um primeiro turno na história do Brasileirão por pontos corridos com 20 clubes.

Na liderança isolada, o Botafogo também celebra hoje o aniversário de 119 anos. Para a festa ficar completa, só vai faltar Tiquinho Soares em campo. Depois de se lesionar no empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, o artilheiro do campeonato, com 13 gols, só deve voltar no mês que vem. A sua vaga deve ser ocupada por Janderson. Outra cotado para substituí-lo é Junior Santos, que também disputa posição com Gustavo Sauer no lado direito do ataque.

Já o Internacional, que chega embalado pela classificação nos pênaltis diante do River Plate na Libertadores, tenta se reencontrar no Brasileiro. O Colorado não vence há seis rodadas, com quatro empates e duas derrotas, e ocupa a 12ª posição.

Para comemorar o aniversário, o Botafogo vai promover uma série de atrações no Niltão. O Glorioso fará até 40 minutos antes do jogo uma ação com dose dupla de cerveja e levará o cantor Zeca Pagodinho, torcedor do clube. No setor Leste Inferior, haverá um show do grupo Samba 7 a partir das 19h.