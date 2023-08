PSG anuncia contratação de Dembélé, ex-Barcelona

Paris - O Paris Saint-Germain anunciou neste sábado (12) a contratação do atacante Ousmane Dembélé. O jogador, de 26 anos, chega após o clube pagar a multa de 50 milhões de euros (R$ 267 milhões) junto ao Barcelona. O atacante assinou contrato até junho de 2028.

"Estou muito feliz por chegar ao Paris Saint-Germain e ansioso para jogar com minhas novas cores. Espero continuar a crescer aqui e a orgulhar todos os amantes do clube", disse Dembélé no anúncio oficial nas redes sociais do clube parisiense.

Dembélé é o oitavo reforço do PSG para a temporada 2023/24. O jogador é visto como peça de reposição para a iminente saída de Kylian Mbappé e Neymar. Além dele, o clube também contratou Gonçalo Ramos, ex-Benfica, e Marco Asensio, ex-Real Madrid.

O Barcelona pagou 135 milhões de euros pela contratação de Dembélé em 2017, quando ele defendia o Borussia Dortmund, da Alemanha. Segundo a imprensa espanhola, o jogador possuía uma cláusula que reduzia a multa rescisória em caso de interesse em alguma proposta.

Dembélé chegou ao Barcelona como substituto de Neymar, que acertou a saída para o Paris Saint-Germain na mesma época. O atacante francês sofreu com lesões durante as seis temporadas no clube catalão e encerra sua trajetória com 40 gols em 185 partidas.