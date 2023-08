Bayern de Munique oficializa contratação de Harry Kane, ex-Tottenham

Munique - O Bayern de Munique anunciou nesta sábado (12) a contratação do centroavante Harry Kane. O jogador inglês, de 30 anos, chega por 100 milhões de euros (R$ 538 milhões) mais 20 milhões de euros (R$ 107,6 milhões) em bônus. Ele assinou contrato até junho de 2027.

Harry Kane estava no Tottenham há 10 anos e nunca demonstrou interesse em sair do clube. O jogador chegou a travar a negociação após os londrinos aceitaram a proposta do Bayern de Munique, mas a novela terminou com final feliz para a equipe da Baviera.

"Estou muito feliz por fazer parte do Bayern agora. O Bayern é um dos maiores clubes do mundo e eu sempre disse que queria me mudar e provar que estou no mais alto nível da minha carreira. O Bayern é caracterizado por sua cultura vencedora. É muito bom estar aqui", disse Kane.

Harry Kane nunca escondeu sua torcida pelo Tottenham, onde também fez a categoria de base. Ele deixa o clube londrino como o maior goleador da história com 280 gols. Ao todo, ele disputou 435 jogos, mas não conseguiu conquistar títulos com o clube do coração.