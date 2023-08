Arsenal vence Nottingham Forest em estreia no Campeonato Inglês

Londres - O Arsenal estreou com vitória no Campeonato Inglês em 2023/24. Os Gunners venceram o Nottingham Forest por 2 a 1, neste sábado (12), no Emirates Stadium. Eddie Nketiah e Bukayo Saka marcaram os gols do time da casa, enquanto os visitantes descontaram na segunda etapa com Taiwo Awoniyi.

O atual vice-campeão inglês teve o domínio das ações da partida no primeiro tempo e abriu 2 a 0 no placar com 32 minutos. Nketiah abriu a contagem aos 26 e Saka ampliou seis minutos depois. O jogo parecia que seria tranquilo, mas o Nottingham Forest descontou na etapa final com Awoniyi, aos 37, e deixou o duelo em aberto, mas não conseguiu o empate.

Com a vitória, o Arsenal começa a nova temporada com três pontos, assim como o atual campeão Manchester City, que derrotou o Burnley, nesta última sexta-feira (11), fora de casa. Os Gunners voltam a campo no próximo dia 21, às 16h (de Brasília), contra o Crystal Palace, no Selhurst Park, pela segunda rodada do Campeonato Inglês.