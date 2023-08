Copa do Mundo feminina: Austrália e Inglaterra avançam à semifinal

Rio - A Copa do Mundo feminina está próxima de conhecer as finalistas. Com as vitórias de Austrália e Inglaterra, neste sábado (12), as semifinais foram definidas. Espanha e Suécia se enfrentam na próxima terça-feira (15), em Auckland, na Nova Zelândia, enquanto as Matildas recebem as inglesas na quarta-feira (16), em Sydney.

Não faltou emoção nos últimos jogos das quartas de final. A Austrália venceu a França nos pênaltis por 7 a 6, após empate sem gols no tempo regulamentar. Já a desfalcada Inglaterra venceu a Colômbia por 2 a 1, de virada, no tempo normal, com gols de Hemp e Alessia Russo. As colombianas marcaram com Leicy Santos.

Já Espanha e Suécia, as outras duas semifinalistas, eliminaram Holanda e Japão, respectivamente. A Copa do Mundo feminina entrará em sua última semana. A disputa pelo terceiro lugar acontecerá no sábado (19), às 5h (de Brasília), na Austrália, enquanto a final será realizada no domingo (20), às 7h, no Parque Olímpico de Sydney.