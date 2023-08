Rayssa fica em quarto lugar na segunda etapa da Liga Mundial de Skate Street

Tóquio - Rayssa Leal não conseguiu bater o recorde de vitórias consecutivas na Liga Mundial de Skate Street (SLS). Após vencer as últimas cinco etapas, incluindo o Super Crown, a skatista brasileira, de 15 anos, terminou em quarto lugar na etapa de Tóquio, no Japão, neste sábado (12). A australiana Chloe Covell, de 13, venceu pela primeira vez uma etapa do mundial.

Rayssa Leal teve uma somatória de 22,6 pontos na final, com uma volta de 6,8 e duas manobras de 8,6 e 7,2. A atual campeã mundial teve a chance de brigar pela vitória em Tóquio, mas falhou na última manobra. A brasileira precisava tirar uma nota 8,0, algo que era possível considerando sua média, e chegou a encaixar o trick, mas escorregou na aterrisagem.

Com Rayssa fora do páreo, a disputa ficou entre a australiana Chloe Covell e a japonesa Momiji Nishiya, que foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. A jovem australiana garantiu a sua primeira vitória em uma etapa da SLS com uma impressionante nota 9 na última manobra, graças a um flip de base trocada.

A terceira e última etapa da Liga Mundial de Skate Street acontecerá no dia 7 de outubro, em Sydney, na Austrália. O Super Crown ainda não tem data definida. Já a corrida olímpica para Paris 2024 ganhará novos capítulos entre os dias 9 e 16 de setembro, em Lausanne, na Suíça. Rayssa Leal lidera o ranking.