Lendas da NBA entram para o Hall da Fama do basquete

Estados Unidos - A cerimônia do Hall da Fama do basquete foi realizada nesta última sexta-feira (11), em Springfield, em Massachusetts. A classe de 2023 conta com nomes de lendas da NBA, como o treinador Gregg Popovich e os ex-jogadores Dwyane Wade, Tony Parker, Dirk Nowitzki e Pau Gasol.

Pau Gasol se tornou o primeiro espanhol a entrar para o Hall da Fama. O ex-ala-pivô conquistou dois títulos com o Los Angeles Lakers jogando ao lado de Kobe Bryant. Além disso, ele é considerado quase forma unânime como o maior jogador da história do basquete FIBA, com duas pratas e um bronze nas Olimpíadas, um ouro no Mundial de Basquete, além de duas pratas e dois bronzes no EuroBasket.

Além de Gasol, outros dois europeus que marcaram o nome na NBA também fizeram parte da classe de 2023 do Hall da Fama. O ex-ala-pivô Dirk Nowitzki, campeão com o Dallas Mavericks em 2011 e eleito o melhor jogador da liga em 2007, além do ex-armador Tony Parker, tetracampeão da liga e melhor jogador das finais em 2007 pelo San Antonio Spurs.

Nowitzki e Parker possuem feitos também com suas seleções nacionais. O ex-ala pivô alemão contribuiu com uma medalha de bronze no Mundial em 2002 e prata no EuroBasket de 2005, torneio em que foi MVP. Já o ex-armador francês tem um ouro, uma prata e dois bronzes no EuroBasket, onde foi MVP em 2013, ano que foi campeão.

Em meio aos europeus, o norte-americano Dwyane Wade, considerado o maior jogador da história do Miami Heat, também foi eternizado no basquete. O ex-ala-armador foi tricampeão da NBA e eleito o melhor jogador das finais em 2006. Ele formou duplas marcantes com o ex-pivô Shaquille O'Neal e com o ala LeBron James. Wade também foi ouro em Pequim 2008 com os Estados Unidos.

Por fim, a lista dos destaques termina com o técnico Gregg Popovich, do San Antonio Spurs. Ele comanda a equipe desde 1996, foi pentacampeão da NBA e levou a franquia 20 vezes consecutivas para os playoffs da liga. Pop foi eleito o melhor treinador da liga em três oportunidades. Desde 2017 ele também comanda a seleção dos Estados Unidos e foi medalhista de ouro em Tóquio 2021.

Veja a lista completa da Classe de 2023:

Pau Gasol

Tony Parker

Dirk Nowitzki

Dwyane Wade

Gregg Popovich

Becky Hammon

Jennifer Azzi

Gary Blair

Marrian Washington

Gene Bess

David Hixon

Gene Keady