Los Angeles Lakers fará estátua em homenagem para Kobe Bryant e Gigi; saiba mais

Califórnia - O Los Angeles Lakers irá homenagear Kobe Bryant e sua filha, Gianna Bryant. A franquia fará uma estátua do lado de fora da Crypto.com Arena, onde manda suas partidas na NBA. A homenagem será realizada no dia 8 de agosto de 2024. A informação é do jornal britânico "Daily Mail".

A data tem um significado. Kobe Bryant vestiu as camisas 8 e 24 ao longo de 20 temporadas pelos Lakers na NBA. O ex-jogador teve as duas camisas aposentadas e, por enquanto, ainda segue sendo o único com dois números aposentados pela mesma franquia na liga norte-americana de basquete.

Kobe e Gigi já foram homenageados com uma estátua, mas em outro local. A escultura de bronze do pai e filha de mãos dadas está em uma colina perto de onde aconteceu o acidente fatal, em janeiro de 2020. A homenagem foi feita no ano passado e possui os nomes das nove vítimas gravados no pedestal.

Kobe Bryant e Gianna Bryant morreram em um trágico acidente de helicóptero em janeiro de 2020, em Calabasas, na Califórnia. A aeronave tinha nove pessoas e não houve sobreviventes. Eles estavam a caminho de uma partida de basquete juvenil feminino.

Com a camisa do Los Angeles Lakers, Kobe Bryant foi pentacampeão da NBA, duas vezes o melhor das finais e uma vez o melhor jogador da temporada. Ele aposentou como o terceiro maior pontuador da história da liga, mas atualmente é o quarto (foi ultrapassado por LeBron James).

Já com a camisa dos Estados Unidos, Kobe Bryant foi medalhista de ouro em Pequim 2008 e Londres 2012, além do título da Copa América de 2007. Em 36 jogos com a seleção americana, Kobe nunca perdeu uma partida e teve 100% de aproveitamento.